Justin Bieber: Er hat schon eine neue Flamme!

Doch jetzt rächt sich seine Ex Yo Ventura!

Sie galt als durchtrainierte Doppelgängerin von Selena Gomez und war kurze Zeit auch die Geliebte von Justin Bieber – Fitness Model Yovanna Ventura. Doch Justin hat schon längst wieder eine andere an seiner Seite, und zwar die britische Youtuberin Jayde Pierce. Immer wieder postete diese gemeinsame Schmusebilder mit dem Sänger, doch das lässt Yovanna natürlich nicht auf sich sitzen. Sie setzte diesen heißen Schnappschuss online und schrieb dazu: „Wenn du weißt, dass dein Ex das sieht“. Klar, wer damit gemeint ist und bei diesen Kurven können einige Fans wohl nur zustimmend nicken. Ja, Justin... schau was du verpasst hast.