Justin Bieber: Coole Airboard-Action!

Sehr lässig!

Nur noch einen Tag, dann feiert Justin Biebers neuer Song „What do you mean“ Premiere und noch scheint der Sänger völlig relaxt zu sein. Zusammen mit einem Freund machte er nun die Studios in Burbank unsicher und das natürlich nicht mit einem gewöhnlichen Skateboard, sondern mit seinem Airboard. Wie zahlreiche Instagram-Videos bisher schon bewiesen, scheint er daran so richtig Gefallen gefunden zu haben und saust durch die Fußgänger. Lässig und cool, ganz sein Style eben.