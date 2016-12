Justin Bieber, Beyonce und Co.: Stars im Box-Fieber!

Was für ein Duo!

Am Wochenende fand in Las Vegas der sogenannte „Boxkampf des Jahrhunderts“ statt, bei dem der US-amerikanischen Boxprofi Flyod Mayweather Jr. und der Mexikaner Manny Pacquiao in den Ring stiegen. Dieses Event wollten sich auch viele Promis nicht entgehen lassen und blätterten hunderte von Euro hin, um einen der begehrten Plätze direkt am Ring zu ergattern. Live dabei waren zum Beispiel Beyonce und ihr Mann Jay-Z, sowie Justin Bieber, der vor Beginn der Show noch ein Selfie aus der Umkleide mit Champ Mayweather postete. Am Ende schien der Sänger wohl wirklich ein Glücksbringer gewesen zu sein, denn trotz zähem Kampf siegte Mayweather klar nach Punkten. Das dürfte auch Justin natürlich gefreut haben!