Justin Bieber: Bei neuer Karaoke-Show mit James Corden erwischt!

Witziges Duo!

Comedian James Corden ist dafür bekannt sich Promis ins Auto zu holen und witzige Karaoke Sessions mit ihnen zu drehen. Seine Clips sind der Hit auf Youtube und Co. und so holte er sich nun bereits zum zweiten Mal Justin Bieber an die Seite. Zusammen erwischten wir die beiden in Hollywood und auch, wenn man zwar nichts von ihrer Gesangseinlage hörte, schien es, als hätten die zwei wirklich eine Menge Spaß! Auf diesen neuen Clip können sich die Fans von Justin also jetzt schon freuen.