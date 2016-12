Johnny Depp: Unfall nach Dreharbeiten zu Fluch der Karibik!

Operation steht bevor!

Johnny Depp jagte seinen Fans gestern einen großen Schrecken ein. Nachdem er am Set von „Fluch der Karibik“ in Australien als Jack Sparrow mal endlich wieder vor der Kamera stand, mussten die Dreharbeiten nun unterbrochen werden. Aus noch ungeklärten Gründen verletzte sich der Schauspieler außerhalb des Sets an der Hand und wird nun wieder zurück in die USA geflogen. Auch eine OP wird nötig sein, die Johnny allerdings nur von den besten Ärzten machen lassen will. Trotz des Zwischenfalls soll an dem Premiere-Termin am 07. Juli 2017 allerdings nichts verändert werden.