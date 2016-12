Johnny Depp, Shia LaBeouf & CO peinliche Aktionen 2014

Betrunkener Auftritt und bizarre Geständnisse!

Peinlich, peinlich wurde es auch in diesem Jahr bei einigen Promis, die mal wieder von einem Fettnäpfchen ins nächste traten. Ganz vorne mit dabei Schauspieler Johnny Depp, der bei den „Hollywood Awards“ scheinbar betrunken auf die Bühne kam. Aber auch Schauspieler Shia LaBeouf sorgte für Fremdschäden: Er wurde er im Sommer verhaftet, nach dem er eine Broadway-Vorführung störte und dann rückte er auch noch mit einem bizarren Geständnis raus. Angeblich wurde er während einer Ausstellung, bei der er selbst Teil einer Kunstinstallation war, von einer Frau vergewaltigt. Shia befindet sich zwar seit mehreren Monaten in Therapie, doch auch in Zukunft darf man sich wohl auf Schocker wie diese gefasst machen…