Joe Jonas & Gigi Hadid: Im Freizeit-Look in Hollywood unterwegs!

Süßes Pärchen!

Was für ein süßes Paar. Joe Jonas und seine Freundin Gigi Hadid besuchten gestern zusammen ein Café in West Hollywood und wirkten dabei total entspannt. Mit Freunden im Schlepptau genossen sie zusammen den Nachmittag. Trotz der heißen Temperaturen kam Joe ganz in schwarz, mit langer Hose und dunkler Jeans-Jacke. Da war Gigi natürlich der strahlende Mittelpunkt der Truppe. Ganz ohne Make-up und die Haare nur zum Zopf gebunden wirkte sie frisch und natürlich. Dazu trug sie eine zerrissene helle Jeans und ein enges Top, das nicht nur viel Dekolleté zeigte, sondern auch Bauch! Sexy, sexy auch im casual Look!