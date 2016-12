Jessica Simpson: Zu tief ins Glas geschaut! Ehemann Eric Johnson muss sie stützen!

Das war wohl ein Drink zu viel!

Sängerin Jessica Simpson ist zwar Businesswoman, Ehefrau und Mutter, doch auch sie gönnt sich ab und an mal eine Auszeit von allem. So auch am Dienstagabend, wo sie mit Ehemann Eric Johnson das Konzert ihres Schwagers Evan Ross im „Sayer´s Club“ in Hollywood besuchte. Die kinderfreie Zeit wusste die 34-Jährige scheinbar gut zu nutzen, denn als sie den Club wieder verließ, war sie so betrunken, dass ihr Mann sie stützen musste. Torkelnd konnte sie sich kaum noch auf ihren High-Heels halten und wurde schnell in den Wagen gesetzt. Doch auch da schwankte sie noch im Sitzen hin und her. Oh oh, das hat jemand wohl eindeutig zu tief ins Glas geschaut, doch wahrscheinlich ist die zweifach-Mama einfach nicht mehr im Training!