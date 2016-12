Jessica Alba und Kylie Jenner: Kylie entschuldigt sich

Vielen Dank für die Blumen!

Während der New York Fashion Week kam es zu einer unangenehmen Begegnung zwischen Kylie Jenner und Jessica Alba. Kylies Leibwächter haben die Schauspielerin angerempelt und aus dem Weg geschubst. Kylie plagte wohl das schlechte Gewissen und deswegen wollte sie sich für diese Unannehmlichkeiten entschuldigen. Jessica postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild von der kleinen Überraschung, die ihr geschickt worden war und schrieb darunter: "Wow! Ich bin nach Hause gekommen und habe den schönsten Blumenstrauß gesehen, der mir jemals unter die Augen gekommen ist. Danke Kylie Jenner, du bist so süß!! Sehr aufmerksam." Dieser Strauß kann sich wirklich sehen lassen und nun ist zwischen den beiden Ladys auch wieder alles in Ordnung.