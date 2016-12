Jessica Alba: Kurze Haare sind wieder in!

Der neue Trend in Hollywood!

Jessica Alba hat zur Schere gegriffen. Während sich die Schauspielerin seit Jahren mit langer Mähne zeigte, postete sie auf Instagram nun ein Bild von sich mit modischem Bob. So sah man sie auch am Flughafen, wo sie zusammen mit ihrer Familie in ihren Privatjet einstieg. Dass kürze Stylings wieder in werden, sah man zuletzt auch bei Kim Kardashian, die statt auf Haarverlängerung, auf einen platinblonden kürzeren Style setzte. Da darf man doch gespannt sein, wer sich diesem Trend noch anschließen wird.