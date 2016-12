Jessica Alba: Bald eine der reichsten Self-Made-Frauen Amerikas!

Erfolgreich!

Das Finanzmagazin Forbes kürt jedes Jahr die „50 reichsten self-made Frauen Amerikas“, zu denen auch Stars wie Oprah Winfrey, Madonna und Beyoncé gehören. Alle drei machten ihre Millionen im Medien und Musik-Geschäft, doch ein Hollywood-Star scheint ihnen bald den Rang ablaufen zu können – Schauspielerin Jessica Alba! Sie wagte sich aus ihrem bekannten Terrain, der Medienindustrie, und konnte auch in einer anderen Branche große Erfolge verzeichnen. Die 2012 von ihr gegründete Firma „the honest Company“, die sich auf die Herstellung ökologischer Babyprodukte spezialisiert hat, hat Experten zu Folge nun den Wert von 1 Milliarde Dollar überstiegen! Da Jessica 20% der Firmenanteile hält, bedeutet das ein geschätztes Vermögen 200 Millionen Dollar für sie. Damit ist die 2-fach Mama lediglich 50 Millionen Dollar von Beyoncé und Judy Sheindlin entfernt, die derzeit die Plätze 49 und 50 der Forbes Liste belegen. Jessica ist also auf dem besten Wege, sich in diese beeindruckende Riege erfolgreicher Frauen einzureihen. Hut ab!