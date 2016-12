Jennifer Love Hewitt: Sie ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Ein außergewöhnlicher Name!

Schauspielerin Jennifer Love Hewitt präsentierte ihren Followern vor kurzer Zeit noch süßen Babybauch-Bilder, doch nun erblickte ihr zweites Kind gestern endlich das Licht der Welt. Ihr Sohnemann Autumn James bekam einen kleinen Bruder, der auf den außergewöhnlichen Namen Atticus hört. Im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft ließ es Jennifer dieses Mal aber ganz anders angehen, wie sie gegenüber der US Weekly gestand. Statt ungesundem Essen, gab es nun nur noch Gesundes und auch auf die Auswahl ihrer Lebensmittel legte die Schauspielerin viel mehr Wert. Für die kleine Familie rund um Jennifer und ihren Mann Brian Hallisay bricht nun also eine stressige aber auch wunderschöne Zeit an. Herzlichen Glückwunsch!