Jennifer Lopez: Zurück zum Ex!

Casper Smart ist wieder da!

JLo ist wieder verliebt! Und das in ihren neuen, oder besser gesagt alten Freund, Casper Smart. Zwei Jahre waren die beiden ein Paar bevor sie Ende 2014 ihre Trennung bekannt gaben. Doch so leicht scheinen sie sich nicht aufzugeben. In Las Vegas nahmen Jennifer und Casper Silvester zum Anlass, um noch einmal von vorn anzufangen. Bleibt zu hoffen, dass 2015 für ihre Liebe unter einem besseren Stern steht.