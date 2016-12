Jennifer Lopez: Geht da mehr mit Co-Star Ryan Guzman?

Hat sie ein Auge auf ihn geworfen?

Jennifer Lopez zeigte sich bei den Golden Globes mal wieder an der Seite eines jüngeren Mannes. Doch dieses Mal handelte es sich bei ihrem Begleiter nicht um ihren Ex-Lover Caspar Smart, sondern um ihren Co-Star Ryan Guzman. Er spielt derzeit die Hauptrolle in dem von Jennifer produzierten Film „The Boy next Door“. Nach der On-Off-Beziehung zwischen JLo und Casper könnte Ryan nun also der Neue an ihrer Seite sein. Ob die beiden allerdings mehr verbindet als nur die Arbeit, verrieten sie bisher noch nicht.