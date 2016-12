Jennifer Lopez: Beziehungs-Lüge!

Trennung mit Casper Smart war nur PR-Masche!

Oh oh, damit macht sich Jennifer Lopez nun wahrlich keine Freunde. Gestern trafen wir sie zusammen mit Casper Smart vor einem Cafe in Hollywood und das, obwohl beide doch eigentlich seit Sommer 2014 getrennt sind. Nun kam allerdings raus: Von wegen Trennung! JLo hat alle belogen und das aus PR-Gründen. Während sie an ihrem Film „Boy next Door“, arbeitete, hatten sie und Casper eh wenig Zeit füreinander und nutzten das, um das Gerücht in die Welt zu setzten, dass Jennifer Schluss gemacht und eine Affäre mit dem Hauptdarsteller ihres Films, Ryan Guzmann, angefangen soll. Und alles damit die Ticketverkäufe des Kinofilms steigen. Diese fette Lüge dürfte JLos Fans so gar nicht gefallen und dass sie für ihren Erfolg wirklich alles macht, hat sie damit traurigerweise auch bewiesen.