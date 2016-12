Jennifer Lawrence: Zurück an der Seite von Chris Martin!

Liebes-Wirr-Warr!

Was für ein Liebes-Wirr-Warr. Wochenlang wurde spekuliert, dass sich Chris Martin und Jennifer Lawrence getrennt hätten. Nun plauderte ein Bekannter aber aus, dass es alles andere als vorbei sei zwischen ihnen ist. Erst letzte Woche wurden Jennifer und Chris beim Date im Sushi Restaurant gesichtet und seien nun wieder total glücklich miteinander. Ob sich Jennifers Probleme mit Chris´ Ex Gwyenth Paltrow also in Luft aufgelöst haben? Man wird sehen.