Jennifer Garner & Ben Affleck: Trennung!

Muss Ben ausziehen?

Schon länger wurde vermutet, dass es in der Beziehung von Ben Affleck und Jennifer Garner heftig kriseln soll, doch nur kurz danach zeigten sich die beiden als happy Family in Santa Monica. Zusammen mit ihren Töchtern gingen sie shoppen und Eis essen und lachten die Gerüchte einfach weg. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Vor der Villa des Paares wurden am Wochenende Umzugswagen gesichtet! Haben sie sich also doch getrennt und ist einer von beiden nun sogar schon ausgezogen? Ein offizielles Statement gibt es bisher leider noch nicht, doch wenn nun auch schon eine räumliche Trennung über die Bühne ging, sieht es für das Hollywood-Vorzeige-Pärchen alles andere als gut aus. Bleibt nur zu hoffen, dass sie ihren drei Kindern Violet, Seraphina und Samuel dann wenigstens einen Rosenkrieg ersparen.