Jennifer Aniston spricht über schwerste Zeiten ihres Lebens:

Schlimmer Verluste und eine traumatische Erfahrungen!

Offen und ehrlich wie nie sprach Schauspielerin Jennifer Aniston im Interview mit dem „Hollywood Reporter“ über dunkle Momente in ihrem Leben: „ Ich habe oft heftig geweint und einen immensen Verlust erlebt“, gesteht die 45-jährige. Eine aufreibende Kindheit, geprägt von einer strengen Mutter und Legasthenie, durch die sie nur mit Mühe Lesen und Schreiben lernen konnte. Bis in die frühen Zwanziger dachte der Star aus „Cake“ dumm und vergesslich zu sein. Die Ehe und schmerzliche Scheidung von Schauspieler Brad Pitt hat sie nach 11 Jahren mittlerweile gut verarbeitet. Doch auch in dieser schweren Zeit erlebte sie erneut einen schweren Verlust, als ihre langjährige Therapeutin plötzlich verstarb. Aber Jennifer ist eine Kämpfernatur und ist heute endlich rundum glücklich mit ihrem Verlobten Justin Theroux.