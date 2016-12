Jennifer Aniston: Mega-Dekolleté bei den SAG Awards!

Viel zu gucken!

Bei Jennifer Anistons Auftritt bei den „Screen Actors Guild“ Awards staunten die Fans und Fotografen nicht schlecht. Die 45-Jährige kam in einem bodenlangen schwarz-grünen Kleid von Galliano und zog damit alle Blicke auf sich. Das Auffallende an dem Kleid? Ein besonders tiefer Ausschnitt, der zeigte wie wohl sich Jennifer immer noch in ihrem Körper fühlt. Mit ihrer Rolle in dem Film „Cake“ war sie zwar nominiert, konnte aber trotz Hammer Outfit nicht den begehrten Preis mit nach Hause nehmen.