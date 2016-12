Jennifer Aniston: Ist das ihr Brautkleid?

Echt oder Fake-Bild?

Jennifer Aniston machte aus ihrer Hochzeit ein riesiges Geheimnis und ließ nur sehr wenige Details an die Öffentlichkeit durchsickern. Am 05. August gab sie ihrem Verlobten Justin Theroux nach 3 Jahren Verlobung endlich das Ja-Wort, doch auf ein gemeinsames Foto der beiden wartet man leider noch bis heute. Auf einer Facebook-Fanpage von Jennifer tauchte nun dieses Bild auf und lässt ihre Anhänger ins Schwärmen kommen. Doch ist das wirklich die neue Mrs Theroux in ihrem Traum aus Weiß? Ähnlichkeit besteht jedenfalls und auch die Fans scheinen sich sicher zu sein und posten: „Perfekt. Du siehst so schön aus. Ich wünsche Justin und dir viel Glück“. Über 321.000 Likes bekam das umwerfende Kleid innerhalb von nur 19 Stunden. Wow!