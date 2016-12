Jennifer Aniston: Erster Auftritt mit Ehering!

Was für ein Klunker!

Jennifer Aniston und ihr Mann Justin Theroux gaben sich vor wenigen Tagen heimlich das Ja-Wort und nun konnten die Fans auch zum ersten Mal Jennifers Ehering bestaunen. Zusammen mit Owen Wilson zeigte sie sich gestern bei der Premiere ihres neuen Films „She´s funny that way“ und sah in ihrem schwarzen Jumpsuit von Rouland Mouret einfach umwerfenden aus. Frisch gebräunt durch ihre Flitterwochen auf Bora Bora und mit einem wunderschönen Ring an der linken Hand posierte sie auf dem roten Teppich für die Kameras und nahm im Anschluss noch entspannt viele Glückwünsche entgegen.