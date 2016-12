Jennifer Aniston: Endlich unter der Haube!

Verheiratet!

Drei Jahren waren Jennifer Ansiton und Justin Theroux verlobt, doch nun haben sie endlich den entscheidenden Schritt gewagt und sich das Ja-Wort gegeben. Am Mittwoch lud die kleine Familie zur Feierlichkeit ein und das natürlich still und heimlich. Paparazzi entdeckten sie aber dennoch, wie Bilder auf dem Onlinemagazine TMZ belegen. Und diese Hochzeit hatte es in sich. Eine riesige Hochzeitstorte mit Comic-Figuren, ein gepflegter und wunderschön dekorierter Garten und dazu noch Promigäste wie Jennifers bester Freundin Courtney Cox, Elle DeGeneres und Chelsea Handler. Da darf man ja jetzt schon gespannt auf die ersten Bilder von Braut und Bräutigam sein.