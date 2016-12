Jared Leto: Polizeiverhör am Flughafen!

Was war denn da los?

Diese grünen Haare sind derzeit nirgendwo zu übersehen. Jared Leto geht in seiner Rolle als Joker so richtig auf und zeigte sich nun auch am Flughafen mal wieder mit knallgrünen Mähne, die er unter einem Basecap zu verstecken versuchte. Gut gelaunt schien er an diesem Tag allerdings nicht zu sein. Kein Wunder, denn kurz zuvor wurde er bereits von der Polizei verhört! Grund war eine Auseinandersetzung zwischen einem seiner Reisebegleiter und einem Paparazzi im Terminal. Nach einem Schlag ins Gesicht blieb der Fotograf mit einer blutigen Lippe zurück. Eine Festnahme gab es allerdings nicht, denn nachdem sich Jareds Freund und der Paparazzi versöhnten, konnten alle wieder ihrer Wege gehen. Für Jared allerdings trotzdem ein unangenehmer Zwischenfall.