Janice Dickinson: Ausraster mitten auf der Strasse

„Bill Cosby“-Schild machte Janice zur Furie!

Nach dem Ex-Topmodel Janice Dickinson schwere Vergewaltigungsvorwürfe gegen Schauspieler Bill Cosby erhoben hat, ist es seit einiger Zeit wieder ruhiger um die 59-jährige geworden. Angeblich soll der Star-Comedian sie vor 32 Jahren für eine Rolle in seine „Bill Cosby Show“ eingeladen haben und sie dann vergewaltigt haben. Ein Mann schien sich das besonders zu Herzen zu nehmen und bat um ein Selfie mit Janice. Normalerweise hat sie damit keine Probleme. Doch plötzlich holte der Mann dieses Schild mit dem Schriftzug: „Ich hasse Bill Cosby“ aus der Tasche. Zu viel für Janice! Wütend pöbelte sie alle umstehenden Menschen an und drohte sogar mit der Polizei! Dieser Fotograf wird so schnell wohl kein Foto mehr bekommen!