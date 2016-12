Jaime King: Nacktfotos mit Babybauch!

Wo sind ihre Schwangerschafts-Kurven hin?

Jaime King hält ihre Fans via Instagram über ihre zweite Schwangerschaft immer auf dem Laufenden. Vor allem dieses Foto mit Taylor Swift ließ ihre Follower ins Schwärmen kommen. Nun zog Jaime allerdings richtig blank und zeigte sich nur mit einem Höschen bekleidet. Dazu schrieb sie: „Wie jede andere Frau wappne ich mich für euer Urteil. Das ist, wer ich bin. Und ich liebe mich mit jedem Fehler und jeder Kurve, an jeder dünnen oder flachen Stelle meines Körpers. Und ich liebe auch euch, egal, welche Form euer Körper hat“. Sehr ehrlich und sehr mutig, dachten einige wohl im ersten Moment, doch leider verschwand der Post schnell wieder von ihrer Seite. Ob es an den Kommentaren der Fans lag, oder es andere Gründe dafür gab, weiß wohl nur Jaime selbst.