Jaime King: Babyname bekannt!

Wie süß!

Jaime King und ihr Mann Kyle Newman fieberten der Geburt ihres zweiten Kindes schon Wochen vorher entgegen und wurden am 16. Juli schließlich wieder Eltern. Das erste Familienbild mit Sohnemann James Knight und ihrem neugeborenen Sohn gab es bereits kurze Zeit später auf Instagram, doch der Name des Kleinen noch geheim. Bis jetzt! Laut dem Klatschportal „Just Jared“ soll Jaime ihren zweiten Sohn auf den Namen Leo Thames Newman getauft haben. Und dieser Name hat auch eine ganz besondere Bedeutung. Ein Insider verriet: "Jaime und Kyle haben an der Themse geheiratet und Leo steht für stark und mächtig.".