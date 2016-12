Jada Pinkett Smith: So sexy zeigte sie sich bei der Fashion Show von Balmain!

Hot!

Das Alter ist doch nur eine Zahl! Das bewies kürzlich Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith bei der Show von Balmain während der Fashion Week in Paris. Die 44-Jährige zeigte sich in einem umwerfenden Zweiteiler bestehend aus einem Pullover in Khaki und einem Mesh-Bleistift-Rock der nichts versteckte. Dazu kombinierte der Serienstar aus „Gotham“ einen breiten schwarzen Taillengürtel mit übergroßer goldener Schnalle. Gewagt ja, aber dieser Body scheint einfach alles tragen zu können. Bei diesem Anblick dürfte wohl der ein oder andere ziemlich neidisch auf Jadas Mann Will geworden sein.