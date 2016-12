Irina Shayk: Zurück aus dem Liebes-Urlaub mit Bradley Cooper!

Dabei müsste sie doch so happy sein!

Eigentlich müsste man meinen, dass Topmodel Irina Shayk nach ihrem Liebesurlaub mit Bradley Cooper völlig entspannt wieder in LA ankommt. Doch Fehlanzeige. Schlecht gelaunt trafen wir die 29-Jährige gestern am Flughafen von Los Angeles und diese Mine verriet, dsas ihr nach Interviews so gar nicht zu Mute war. Mit verschränkten Armen, großer Sonnenbrille und ganz in schwarz gekleidet ging sie direkt zu dem wartenden SUV, ohne die Paparazzi auch nur eines Blickes zu würdigen. Die Ex-Freundin von Cristiano Ronaldo und Bradley machten ihre Liebe erst vor wenigen Wochen öffentlich, gingen dem Medienrummel bisher aber gekonnt aus dem Weg. Scheinbar soll das auch noch eine Weile so bleiben.