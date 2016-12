Ireland Baldwin: Psychoklink!

Aufmerksamkeit oder ist sie wirklich traumatisiert?!

Alec Baldwin und Kim Basinger müssen gerade mächtig viel durchmachen. Ihre gemeinsame Tochter Ireland Baldwin ließ sich nun freiwillig in eine psychiatrische Klinik einweisen! Sie selbst postete das auf Twitter und schrieb dazu: „Ich bin keine große Party Mieze aber ich bin hier um mit einigen seelischen Traumata klar zu kommen und eine intensive Therapie zu machen.“. Worum es sich genau handelt, verriet sie bisher nicht, deutete aber an bald mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Na da darf man ja mal gespannt sein!