Independent Spirit Awards: Die Tops und Flops der Hollywood-Diven!

Emma Stone ist wieder der Hingucker!

Sie hat mal wieder alles richtig gemacht. Emma Stone zeigte sich bei den Independent Spirit Awards in einem traumhaften schwarzen Kleid von Monique Lhuillier mit floraler Spitze am Oberteil und Cut Outs an der Taille. Rene Russo dagegen setzte auf einen schlichten Schnitt und ebenso schlichte Farbe. Kein Flop, aber auch nicht richtig umwerfenden. Cate Blanchett hätte sich daran trotzdem ein Beispiel nehmen sollen, denn ihr Kleid von Schiaparelli war mit diesem langweiligen Schnitt und einem merkwürdigen Muster zwar nicht zu übersehen, leider aber auch ein totaler Flop.