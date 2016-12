Ian Somerhalder: So süß gratuliert er seiner Frau Nikki Reed zum Geburtstag!

Romantiker!

Ian Somerhalder scheint wahrlich ein richtiger Romantiker zu sein. Nicht nur seine Hochzeit mit Nikki Reed auf einer abgelegenen Farm brachte viele Fans ins Schwärmen, sondern auch sein neuester Post! „Herzlichen Glückwunsch an die unglaublichste Frau, die ich kenne. Happy Birthday Nikki Reed. Die Welt ist besser, weil es dich dort gibt.“ Dazu zeigt er dieses süße Bild. Was er seiner Liebsten schenkte, verriet Ian leider nicht. Mit Sicherheit ließ es Nikkis Herz aber mal wieder so richtig höher schlagen!