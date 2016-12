Ian Somerhalder: Schock!

Seine Frau Nikki Reed im Krankenhaus!

Ian Somerhalder hat derzeit Grund zur Sorge, denn seine frisch angetraute Ehefrau Nikki Reed musste nun ins Krankenhaus eingeliefert werden! Eigentlich war die „Twilight“-Schauspielerin gerade zu Besuch auf der Comic-Con, musste ihre Fans ganz schnell aber wieder verlassen. Zuerst ließ sie sich von einem Arzt untersuchen und musste schließlich sogar in die Klinik. Die Diagnose: Dehydrierung und akute Erschöpfung. Doch ganz so schlimm steht es um sie nun wohl doch nicht, denn anstatt kürzer zutreten, machte sich Nikki anschließend auf den Weg zu einer Wein Party in Santa Monica, von der sie dieses Bild postete. Ian und ihre Fans können also aufatmen.