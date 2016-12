Ian Somerhalder: Liebesbekundung an seine Ex-Freundin Nina Dobrev!

Zurück zur Ex?

Ian Somerhalder und Nikki Reed sind seit mehreren Monaten glücklich verheiratet und schweben noch immer auf Wolke 7. Oder doch nicht? Auf Ians Twitter Account staunten seine Fans nun nicht schlecht, denn Ian postete: „Ich liebe dich, Nina Dobrev“. Oh oh, bahnt sich da etwa eine Liebeskrise an? Ist Ian wieder scharf auf seine Ex-Freundin und „Vampire Diaries“-Kollegin Nina? Nein, alles nur ein Fake! Ians Twitter-Account wurde gehackt und mit merkwürdigen Tweets überschüttet. Seine Nikki, mit der er nun sogar eine Familie gründen will, muss sich also keine Sorgen um Untreue machen.