Ian Somerhalder: Halloween Date mit einer Unbekannten!

Sucht er eine Neue?

Oh Oh, muss sich Nicki Reed etwa Sorgen um ihre Beziehung mit Ian Somerhalder machen? Der „Vampire Diaries“-Star will Halloween nämlich nicht mit seiner Liebsten, sondern mit einer Unbekannten verbringen! Auf Facebook postete er kürzlich: „Hier ist etwas, in das ihr eure Zähne versinken könnt. Ich lade euch ein, die Halloween-Nacht mit mir zu verbringen.“. Hintergrund der Aktion ist aber nicht etwa ein Blind-Date, sondern das Sammeln von Spenden für die „Ian Somerhalder Foundation“. Doch die Fans müssen für ein Einzel-Date tief in die Taschen greifen. Erst ab 22.000 Euro ist das Essen mit Ian sicher, ansonsten nimmt man nur an einer Verlosung teil. Mal sehen, welchem Fan es dieses Dinner mit dem Hollywoodstar wert ist.