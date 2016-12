Ian Somerhalder: Ex-Freundin Nina Dobrev schockiert über seine Hochzeitspläne!

Eifersüchtig?

Ian Somerhalder und seine neue Flamme Nikki Reed verlobten sich zum Jahresauftakt, doch einer soll das so gar nicht gefallen. Die Rede ist von Ians Ex-Freundin und Schauspielkollegin Nina Dobrev. Weil ihr das Geturtel der Beiden auf die Nerven ging, soll sie sogar vorzeitig die Golden Globes Party verlassen haben. Ein Insider behauptet weiter: „Sie ist wirklich fix und fertig wegen der Verlobungsnachricht. Sie kann überhaupt nicht glauben, dass das alles so schnell geht. Sie hat es von mehreren Freunden gehört und einfach nur ungläubig den Kopf geschüttelt.“. Da kann man Nina nur wünschen, dass es auch für sie in Sachen Liebe bald wieder Berg auf geht.