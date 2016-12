Ian Somerhalder: Erste Luftaufnahmen seiner heimlichen Trauung mit Nikki Reed!

Ihre Hochzeit von oben!

Ian Somerhalder und Nikki Reed hielten ihre Hochzeit vor der gesamten Welt geheim, doch nun drang das erste Video davon an die Öffentlichkeit. Die Luftaufnahmen der Trauung in den Bergen von Santa Monica zeigen, wie verliebt das Paar vor der Kamera des Fotografen posierte. Zu ihrer Hochzeit luden sie lediglich die engsten Familienmitglieder und Freunde ein. Im Garten eines kleinen Anwesens in den Hügeln fand dann die Feier statt. Lichterketten, eine Bühne mit Live-Band und ein eher ländliches Styling bewiesen mal wieder, wie bodenständig Ian und Nikki geblieben sind und das selbst an so einem besonderen Tag! Kein großen Tam Tam alá Kim Kardashian und Kanye West! Unter den Gästen befanden sich Ians „Vampire Diaries“ Kollegen Kat Graham und Matt Davis, sowie Sängerin Lea Michele mit ihrem neuen Freund Matthew Paetz. Alles in allem eine rundum gelungene Feier also. Bleibt nur abzuwarten, wann sich das frischgebackene Ehepaar zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zeigen wird!