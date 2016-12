„How i met your Mother“-Star Cobie Smulders: Sie verheimlichte ihre Krebs-Diagnose!

Schock!

Taff, witzig und sexy... so kennen die Fans Cobie Smulders in der Rolle als „Robin In „How i met your mother“. Doch privat musste Cobie schon schwere Zeiten durchleben, wie sie jetzt in einem Interview mit „Womens Health“ verriet. Mit 25 Jahren wurde bei der Schauspielerin Eierstock-Krebs festgestellt, doch Cobie verheimlichte diese Diagnose vor der ganzen Welt. Nicht mal am Set der Comedy Serie ließ sie sich etwas anmerken. Zwei Jahre lang musste sie immer wieder Operationen über sich ergehen lassen, doch die waren zum Glück erfolgreich. Zusammen mit Ehemann Taran Killam hat die 33-Jährige heute zwei gesunde Kinder, doch trotzdem meint sie: „Ich glaube nicht, dass ich mich jemals krebsfrei fühlen werde“. Ein mutiger Schritt mit diesem Geheimnis an die Öffentlichkeit zu gehen!