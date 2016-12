Hilary Duff: Sie sucht nun über Tinder einen Mann!

Neuer Body, neue Haare, neuer Mann!?

Für Hilary Duff scheint das Leben gerade allerlei Neues bereit zu halten. Während sie sich auf ihrem Instagram Account mit immer anderen bunten Haaren und einem neuen trainierten Body zeigt, soll auch ihr Liebesleben scheinbar nun nicht mehr zu kurz kommen. Gerade steckt Hilary in einem Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie, doch für einen neuen Mann an ihrer Seite ist sie wohl trotzdem schon wieder bereit. Diesen Screenshot postete nun Tinder User „tand33“. „Lass uns eine Pizza essen“, lautet Hilarys Dating-Spruch. Aber handelt es sich hier auch wirklich um die echte Hilary? Ja! Da bestätigte sie heute Morgen in einem Radio-Interview! Fakt ist aber auch: „Tand33“ bekam von ihr leider kein Match!