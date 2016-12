Hilary Duff: Ihr Sohn setzt mit zwei Jahren schon eigenen Schuh-Trend

Stylisch!

Single Hilary Duff scheint derzeit alles bestens im Griff zu haben. Die Trennung letztes Jahr von ihrem Mann Mike Comrie zerrte wohl nicht nur an ihren Nerven, sondern belastete auch Sohnemann Luca. Der Zwei-Jährige und seine Mutter schienen gestern in LA aber alle Sorgen hinter sich gelassen zu haben und verbrachten einen Mutter-Sohn Tag. Auch in Sachen Mode scheint der Kleine ganz nach Hilary zu kommen und weiß genau, was er will. Da werden auch einfach mal zwei verschiedenfarbige Paar Schuhe angezogen. Vielleicht wird das ja der neueste Schuh-Trend unter Kindern.