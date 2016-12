Heidi Klum: Nackt und schleimig auf Instagram

Sie hat's schon wieder getan...

Modelmama Heidi Klum sorgt derzeit wieder für Aufsehen auf Instagram. Nach einigen heiß diskutierten Fotos, postete sie nun ein neues Video in dem man das Model fast nackt sieht, naja immerhin ist sie mit Farbe bedeckt. Doch was macht Heidi da überhaupt? Halloween steht vor der Tür und ihre Vorbereitungen laufen schon jetzt auf Hochtouren. Jedes Jahr lässt sie sich ein neues, verrücktes Kostüm einfallen und auch dieses Jahr scheint es wieder außergewöhnlich zu werden. Ihr Körper ist mit einer blauen, schleimigen Masse überdeckt und dazu schrieb sie: „So eklig, aber das wird es am Ende wert sein!“. Welche Verkleidung sich das Topmodel ausgedacht hat, ist noch nicht zu erkennen, aber eines ist sicher, sie wird mal wieder alle Blicke auf sich ziehen.