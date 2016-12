Heidi Klum: Erschreckend dünne Ärmchen!

Schockierendes Foto!

Heidi Klum ist wieder daheim. Gestern kam sie am Flughafen von Los Angeles an, nachdem sie zuerst in Sydney und dann in Neuseeland ihre neue Unterwäsche-Kollektion „Heidi Klum Intimates“ promotete. Heiße Schnappschüsse, wie dieses mit der Football-Mannschaft der New Zealand Warriors, postete sie am laufenden Band auf Instagram und machte sich schließlich sogar selbst nackig. Erschrocken reagierten ihre Fans allerdings auf ihre spindeldürren Arme. Am Flughafen war davon unter ihrer schwarzen Jacke natürlich nichts zu sehen, doch fest steht, dass Heidi den meisten deutlich zu dünn geworden ist. Bleibt zu hoffen, dass sich das auch wieder ändert.