Heidi Klum: Am Valentinstag überraschte sie Vito in New York!

Liebe liegt in der Luft!

Heidi Klum wollte den Valentinstag scheinbar auf keinen Fall allein feiern und buchte deswegen extra einen Flieger von Los Angeles nach New York zu ihrem Liebsten Vito Schnabel. In einem roten Mantel zeigte sie sich entspannt am Flughafen und nahm sich sogar noch kurz Zeit für Autogramme. Die Lippen schminkte Heidi im Nude-Look. Vielleicht ja um ihrem Vito später einen dicken Kuss zu geben, ohne einen verräterischen Kussmund-Abdruck zu hinterlassen. Clever.