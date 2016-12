Haylie Duff: Mama geworden!

Es ist ein...

Baby-Boom bei den Promis! Auf Instagram zeigte Sängerin Haylie Duff in den letzten Monaten immer wieder ihre wachsende Babykugel und postete unter anderem auch diesen süßen Schnappschuss mit ihrem Verlobten und Vater ihres Kindes Matt Rosenburg. Zum Muttertag postete sie zudem noch diese Liebeserklärung an ihre Mama: „Ich liebe meine Mom, weil sie ein großartiges Beispiel für mich ist selbst eine Mutter zu werden.“. Und am Montag war es dann auch endlich soweit! Haylie und Matt durften ihre kleine Tochter Ryan begrüßen, wie das Online-Magazin „E! News“ berichtet. Ein Foto gibt es leider noch nicht, aber auch das wird hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Herzlichen Glückwunsch!