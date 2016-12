Hayden Panettiere: Wochenbett-Depressionen!

Dabei ist ihr Body doch wieder in Topform!

Vor 10 Monaten wurden Hayden Panettiere und ihr Freund Wladimir Klitschko das erste Mal Eltern, doch nun folgt für die Fans der „Heroes“-Serienheldin der Schock: Hayden ließ sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik einweisen! Grund dafür sind postnatale Depressionen, wie ihre Pressesprecherin vor kurzer Zeit bekannt gab. An ihren Schwangerschaftskilos kann es jedenfalls nicht liegen denn kürzlich postet Hayden dieses Foto von sich auf Twitter und schrieb dazu: „Ich fühle mich als wenn ich wieder in meinem eigenen Körper zurück bin.“ Und tatsächlich zeigt sich die Schauspielerin wieder gertenschlank und topfit! Da kann man ja nur hoffen, dass sie auch psychisch bald wieder auf der Höhe ist.