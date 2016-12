Halle Berry: Ehemann Olivier Martinez schlägt wieder zu!

Attacke auf Passanten!

Halle Berry und ihre Familie kamen am Sonntag wieder in Los Angeles an und zum wiederholten Male kam es zwischen ihnen und den Paparazzi zum Schlagabtausch. Obwohl die Familie bereits von der Polizei und Bodyguards abgeschirmt wurden, wurde es Halles Mann Olivier Martinez mal wieder zu viel. Mit einem Kindersitz bewaffnet schlug er um sich und traf dabei einen Flughafenangestellten, der unsanft zu Boden ging. Nun muss er sich wahrscheinlich wieder wegen Körperverletzung verantworten. Kein guter Start ins neue Jahr!