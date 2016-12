Halle Berry & Anna Paquin: Promis auf dem Weg in die Feiertage

Unterwegs mit den Kindern!

Die Feiertage bedeuten auch für die Promis „Zeit für die Familie“. Halle Berry und ihre Familie kam gestern am Flughafen von Los Angeles an, um sich auf den Weg nach Frankreich zu machen, wo sie zusammen die Feiertage verbringen wollen. Auch Schauspielerin Anna Paquin und ihr Freund Stephen Moyer machten sich mit ihren Kindern Charlie und Poppy auf in die Feiertage. Wo genau es für sie hin geht, verreit Anna allerdings nicht.