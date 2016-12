Gwyneth Paltrow: Neue Karriere mit Sex-Shop?

Was sie mit dem Schmuddel-Geschäft wirklich vor hat!

Gwyneth Paltrow hat wohl große Pläne, denn während es in ihrem Privatleben mit der bevorstehenden Scheidung von Ex-Mann Chris Martin gerade nicht so gut läuft, scheint sie beruflich so richtig Gas zugeben. Gerade erst kaufte sie einen Sex-Shop der Kette „Hustler“ und schmiss darauf hin sogar eine kleine Party. Allerdings will sie den Laden nicht etwa weiterführen, sondern daraus einen Edel-Club machen! Bereits in London und Aspen hat Gwyneth solche Lokale zu denen auch teure Restaurants gehören. Etwa 1800 Euro jährlich kostet dort die Mitgliedschaft, doch in Hollywood wird dieser Preis sicher noch etwas angehoben werden.