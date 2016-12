Gwen Stefanie: Abgefahrener neuer Look!

Umstyling!

Ist Gwen Stefanie in den Farbtopf gefallen? Das könnte man jedenfalls denken, schaut man sich dieses Foto ihrer neuen Frisur an. Oben strohblond und unten pechschwarz! Was für ein verrückter Style! Dabei zeigte sich die Frontfrau von „No Doubt“ doch kürzlich noch mit elegantem lockigen Bob im 20er Jahre Stil. Ihre Fans sind jedoch begeistert vom Farbmix und überschütten die Sängerin in den Kommentaren mit viel Lob! „Sehr nett“, „Liebe es“ oder „Einfach Wow!“, posten ihre Fans. Ob dieser ausgefallene Style jetzt ein neuer Trend wird? Bei einer Frau wie Gwen auf jeden Fall vorstellbar!