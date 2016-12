Gigi Hadid: Trennung von Joe Jonas

wegen „Victorias Secret“?

Freud und Leid gehen oft Hand in Hand, das musste nun auch Model Gigi Hadid am eigenem Leib erfahren. Nachdem sie erst die freudige Nachricht erhielt, dass sie bald zu den neuen „Victorias Secret“-Engeln gehören wird, folgte die schlechte Nachricht auf dem Fuße. Nach nur vier Monaten trennte sich Gigi von ihrem Freund Joe Jonas von den „Jonas Brothers“. Der Grund? Gigis voller Terminkalender. Ihre Beziehung war einfach nicht mehr mit ihrem Job unter einen Hut zu bekommen und so traf Gigi eine Entscheidung. Karriere vor Liebe!