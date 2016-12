Gigi Hadid: Das ist ihr neuer Freund und es ist nicht Lewis Hamilton!

Verliebt!

Seitdem sich Topmodel Gigi Hadid von ihrem Freund Cody Simpson trennte, schien sie ihr Singleleben so richtig zu genießen. Als neuer Mann an ihrer Seite wurde sogar schon Formel 1 Star Lewis Hamilton gehandelt, den sie in letzter Zeit immer wieder zu seinen Rennen begleitete. Gemeinsam mit Kendall Jenner und anderen Freunden feierten sie wilde Partys auf einer Yacht und wirkten auch auf Bildern wie diesem sehr vertraut. Nun entdeckten Paparazzi Gigi allerdings im Arm eines ganz anderen: Sänger Joe Jonas von den „Jonas Brothers“! Offiziell bestätigt haben die zwei ihre Liebe noch nicht. Ob es sich nur um eine kleinen Flirt handelt, oder doch eine ernsthafte Beziehung draus wird, wird mal wohl erst in naher Zukunft erfahren.